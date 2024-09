NERO di TOMMASO CESANA è fuori il 6 settembre

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da venerdì 62024 sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto. Esce il 6il nuovo singolo “” diDal 6sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 30 agosto. Come nasce “” di” è un brano scritto di getto qualche mese fa e nasce dall’ispirazione di una storia ai suoi inizi. Le scogliere verdi dell’Irlanda (luogo in cui è stato scritto il pezzo) fanno da cornice alla storia che si allontana sempre di più dalche viene raccontato nella canzone. Il progetto è seguito dal’A&R Massimo Guidi per la Label M&M-D&G Music.