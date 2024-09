Manola e Massimo coinvolti nel terribile schianto | lei muore dopo ore di agonia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) La comunità di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, è stata profondamente colpita dalla tragica scomparsa diCucchi, avvenuta nella mattinata di lunedì 2 settembre. La donna, che aveva riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto il giorno precedente a San Polo di Piave, non è riuscita a sopravvivere nonostante i soccorsi. L’incidente mortale di domenica 1° settembre Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 1° settembre, intorno alle 15:00, all’incrocio tra via Papa Luciani e via Roma a San Polo di Piave.viaggiava in moto insieme al suo compagno,Bortolato, quando il loro mezzo è stato violentemente colpito da un’auto. L’impatto ha scaraventato entrambi i motociclisti a diversi metri di distanza, provocando ferite gravissime.