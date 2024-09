Lukaku rinuncia ai tre giorni di permesso concessi da Conte | oggi è a Castel Volturno ad allenarsi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024)impressiona con un gol al debutto e dedica il suo tempo libero ad: il Napoli ha trovato il suo nuovo trascinatore. Il Napoli ha trovato il suo nuovo trascinatore: Romelu. L’attaccante belga, arrivato nel mercato estivo, ha già lasciato il segno al suo esordio con la maglia azzurra, realizzando un gol decisivo e dimostrando di essere pronto a fare la differenza. Ma non è solo il suo impatto in campo a far parlare, quanto la sua dedizione e professionalità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport,hato aidida Antonio, scegliendo di restare apere migliorare la sua condizione fisica.