L’ennesima tabella manipolata

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sul profilo social di uno che lavora presso Meditation Teacher Training è apparso qualche giorno fa un post con un grafico che sta venendo condiviso sui social, il post riporta: Questaemessa dall’ISTAT illustra l’andamento delle morti per malori improvvisi dal 2015 al 2023 ! Ricordiamoci che il primo giorno di inoculazioni in Italia è avvenuto il 27 dicembre 2020 Dopodiché guardiamo i numeri Tranquillisono cose sempre accadute ANDRÀ TUTTO BENE Ps : il primo che mi chiede la fonte dellalo blocco all’istante ! A seguire la, questa: Non c’è molto da dire, ci limitiamo a qualche considerazione con l’uso dell’AI che, come raccontavamo qualche tempo fa, può aiutare in caso di verifiche come questa, facendoci notare tutto quello che non va.