Inter infortunio di Bastoni Spalletti | Dottori pessimisti lui ottimista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 – “L'di Alessandro? Ierano stati un po' più, lui è molto piùsulla possibilità di mettere tutto a posto in pochi giorni”. Così il commissario tecnico della Nazionale italiana Lucianosul difensore dell', uscito nell'ultima partita contro l'Atalanta per un affaticamento al soleo della gamba destra. Convocato in azzurro per i prossimi impegni in Nations League (venerdì, ore 20.45, contro la Francia e lunedì, stessa ora, con Israele),potrebbe dunque recuperare prima del previsto: “Abbiamo visto cosa è successo durante la partita, l'ha chiamato Buffon e poi anche io. Il giocatore era– le parole di– già dalla mattina dopo. Anche oggi era della stessa idea. Valuteremo la situazione giorno dopo giorno e poi prenderemo la decisione più corretta”.