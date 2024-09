Il Pd all' attacco di Sangiuliano sul caso Boccia | È sotto ricatto? E il G7 cultura è ancora sicuro?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Il G7?”, chiede la capogruppo Pd in commissionedella Camera, Irene Manzi, dopo la pubblicazione di documenti che dimostrano che il gabinetto del ministero della, su richiesta del ministro Gennaro, ha condiviso con soggetti estranei alla pubblica amministrazioni informazioni e documenti sensibili sui piani di sicurezza e di spostamento dei ministri e delle delegazioni che parteciperanno al vertice internazionale che si terrà a Pompei. Il, ormai noto, è quello della "collaboratrice" (che non lo era) Maria Rosaria. La biondissima 41enne di Pompei, mai nominata consigliera del ministro, riceve però mail del direttore del Parco di Pompei in copia assieme ai funzionari del ministero e viene ospitata al Festival di Polignano a Mare in quanto “collaboratrice” del ministro.