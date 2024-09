Il lavoro invisibile che tiene in piedi l’Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è un esercito silenzioso che ogni giorno si prende cura delle nostre case, dei nostri figli, dei nostri anziani. Sono le badanti, le colf, le baby sitter che permettono a milioni di famiglie italiane di andare avanti. Eppure questofondamentale resta ancora in gran parte, sommerso, privo di adeguate tutele. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio Domina suldomestico in Italia ci restituisce una fotografia impietosa di un settore che vale l’1% del PIL ma che continua a essere trattato come figlio di un dio minore. Parliamo di quasi 900mila lavoratori regolari, cui si aggiunge una quota stimata di oltre 960mila irregolari. Un esercito di 1,8 milioni di persone, per lo più donne e straniere, che mandano avanti le nostre case mentre noi andiamo in ufficio. Ma a che prezzo? Il tasso di irregolarità sfiora il 52%, contro una media nazionale dell’11%.