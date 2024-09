Galatasaray quello che sta per succedere per Osimhen è incredibile | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ore caldissime sul fronte Victor, attaccante separato in casa Napoli e per cui il calciomercato sta regalando continui e inattesi colpi di scena. Giornata cruciale per il futuro di Victor: l’attaccante nigeriano è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del. Un affare che ha sicuramente del sorprendente, considerando quelle che erano le premesse di inizio estate, quando gli scenari più papabili per il numero 9 azzurro portavano ai vessilli dell’Inghilterra e del campionato di Premier League. Nulla di tutto questo per il bomber nigeriano, che si è visto anche sfumare durante le ultime ore di calciomercato il possibile approdo in Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr). Alla fine, la soluzione per evitare una separazione forzata (almeno) fino a gennaio sembra essere il