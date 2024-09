Eseguita l’autopsia sul corpo di Alexander Basterà a svelare il mistero della sua fine?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)svolta nei giorni scorsi, gli ultimi accertamenti ancora in atto. E ancora nessuna verità scritta sulla causa direttamorte diHuarcada Reyes, il 27enne peruviano investito in via Cilea a Pioltello due settimane fa, morto a Niguarda due giorni dopo l’incidente e donatore d’organi. In attesa degli esiti ultimi dell’esame autoptico, che dovrebbero essere depositati a breve, nessun provvedimento è stato preso a carico dell’ivoriano 23enne alla guidaPeugeut 208 investitrice, che si è consegnato spontaneamente ai carabinieri cinque giorni fa. Gli accertamenti medico-legali come si diceva proseguono. La relazione conclusiva sarà prodotta al pm. Solo allora la salma dipotrà essere restituita alla famiglia, che sta già preparando i funerali.