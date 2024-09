Endless Love replica puntata di oggi 1 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nelladi(Kara Sevda) trasmessa– lunedì 2– Hakan nutre dei sospetti sulle circostanze che hanno portato al suicidio di Ozan. Nonostante la contrarietà dei suoi superiori prosegue le indagini. Kemal affronta delle difficoltà in carcere: è evidente che qualcuno ce l’ha con lui e per questo si mette nei guai, viene accusato di creare disordini e di conseguenza finisce rinchiuso in una cella di isolamento, dove è costretto a subire le angherie dei secondini, in particolare di Sikti, guarda carceraria molto violenta. L’uomo sembra però poter contare sull’aiuto di un detenuto, Ayhan, e di una guardia, Selim. Ecco ilper rivedere l’episodio 176 in