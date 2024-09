Corriere dello Sport – Vi spiego cosa è successo con Cristante

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-08-31 15:26:20 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: Chiuso il mercato con la Roma che resta però a caccia di svincolati per la difesa dopo l’acquisto sfumato di Danso, è tempo di tornare in campo per la squadra giallorossa, attesa dalla trasferta allo Stadium. E alla vigilia del match, valido per la 3ª giornata di Serie A, a Trigoria ha parlato in conferenza stampa Daniele De Rossi che con la sua Roma cerca ancora la prima vittoria in campionato. Leggi tutte le sue dichiarazioni.