CdS – Prendiamo solo alle nostre condizioni

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-02 14:25:39 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Quella di Osimhen è stata una delle telenovele più longeve dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Niente Arabia e niente Chelsea, l’attaccante è rimasto a Napoli e rimarrà fuori rosa. Londra sembrava a tratti vicina e a tratti lontana, fino ad arenarsi come opzione, e l’natore dei Blues Enzo Maresca ha spiegato il motivo. Chelsea, Maresca sul mancato arrivo di Osimhen Queste le sue parole dopo il pareggio in campionato contro il Crystal Palace: “Vogliamo giocatori, dobbiamo decidere noi. Se qualcuno non è arrivato, significa che lenon erano buone per noi. Vedremo da qui a gennaio come andranno le cose. Non so quante partite abbiamo, ho detto molte volte che mi piace concentrarmi sul presente e l’immediato futuro. A gennaio vedremo“.