Biden proposta su Gaza in settimana

(Di lunedì 2 settembre 2024) 15.05 Il presidente statunitense Joesta valutando la possibilità di presentare a Israele unadefinitiva per un accordo sul rilascio degli ostaggi e sul cessate il fuoco aentro il weekend. Lo ha detto ieri alle famiglie degli ostaggi americani ail consigliere Usa per la sicurezza. Per Sullivan l'accordo potrebbe concretizzarsi in due settimane. Sul tappeto unasul corridoio Filadelfia che si spera venga approvato da Egitto e Hamas. In mattinata incontro die Harris con il team negoziale Usa.