Bello e affascinante come il famoso papà Arriva a Venezia con il figlio e gli ruba subito la scena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Èto ae tutti sono rimasti incantati per bellezza e fascino. Non poteva essere altrimenti visto che è ildi uno degli uomini più desiderati del mondo. Classe 2000, ha accompagnato ilalla Mostra del Cinema dove era attesissimo. Occhi e flash per il ragazzo, che ha un nome altisonante e un cognome che è tutto un programma, anche se finora ha cercato di vivere il più possibile lontano dai riflettori. È Homer James Jigme Gere, ildell’attore americano Richard Gere e della sua seconda moglie, Carey Lowell. Il suo nome è ricco di significati e anche un mix di culture. Homer è di origine greca e rimanda a Omero, poeta epico di Iliade e Odissea. James, il secondo nome, è una scelta classica e comune, spesso associato alla stabilità e alla tradizione. Leggi anche: “Sta con lei”.