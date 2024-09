A Venezia Almodóvar con un film a favore dell' eutanasia | Non capisco la morte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) La, l’, l’amicizia tra donne. Pedroriflette su tematiche forti, affidando alle magnifiche Tilda Swinton e Julianne Moore il suo primoin lingua inglese, The room next door (La stanza accanto), in una sorta di tentativo di esorcizzare il suo rapporto non risolto con la. «Non la, nonperché qualcosa di vivo debba morire. È difficile per me. Sotto questo aspetto sono infantile», si racconta il regista e sceneggiatore spagnolo alla Mostra del cinema di2024. Dopo aver affrontato la malattia nelmolto personale Dolor y gloria (2019), a 74 anni - che diventeranno 75 il 25 settembre -guarda in faccia la. Lo fa indagando la guerra, la vita, i rapporti tra madre e figlia e tra amiche, in unsicuramente coraggioso ma fatto più di spiegazioni che di emozioni.