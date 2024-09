VIDEO-FOTO Montevergine esempio di accoglienza mondiale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La Comunità benedettina diaccoglie il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana,questa mattina in visita al Santuario in occasione della Solennità di Santa Maria. “Il primo settembre ha un duplice significato personale- racconta- è il giorno legato alla comunità di Sant’Egidio, nella quale sono cresciuto, e risale a cinque anni fa, quando durante l’Angelus il Papa annunciò la mia nomina a cardinale di Bologna. Ma il primo settembre 1939 iniziava la Seconda Guerra. Non abbiamo ancora compreso pienamente le lezioni di quell’evento, e forse è necessario tornare a riflettere su quelle dolorose esperienze che hanno dato origine all’Europa, per evitare di ripetere gli stessi errori e sofferenze”.