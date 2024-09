Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024)DEL 1° SETTEMBREORE 15.20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA VIA DEI CINQUE ARCHI DOVE LA STRADA È CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI SULLA-NAPOLI CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANENDO IN TEMA AUSTOSTRADE, ANCHE OGGI E’ ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE, RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO PASSIAMO AGLI EVENTI A OSTIA PROSEGUE LA 59 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA TELLINA.