Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 15:30 (Di domenica 1 settembre 2024) Viabilità DEL 1° SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 MATTEO BERTONCINI BUON POMERIGGIO E BUONA DOMENICA DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEI CINQUE ARCHI DOVE LA STRADA È CHIUSA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE NELLE DUE DIREZIONI SULLA Roma-NAPOLI CODE ANCHE PER MATERIALI DISPERSI DA CEPRANO A ANAGNI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RIMANENDO IN TEMA AUSTOSTRADE, ANCHE OGGI E’ ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE, RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO PASSIAMO AGLI EVENTI A OSTIA PROSEGUE LA 59 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA TELLINA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 13:30 - FINO A STASERA ATTIVE LIMITAZIONI ALLA SOSTA E AL TRANSITO PRESSO IL BORGHETTO DEI PESCATORI E SU VIA DELLE SCIALUPPE AD AMATRICE PER LA GIORNATA ODIERNA INTERDETTA AL TRAFFICO VIA ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA A RIETI LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO. VIABILITÀ DEL 1 SETTEMBRE 2024 ORE 13. 20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO DA CEPRANO A FERENTINO IN DIREZIONE ROMA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA ROMA-FIRENZE TRA ORVIETO E CHIUSI IN DIRENZIONE FIRENZE ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO A OSTIA PROSEGUE LA 59 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA TELLINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 12:30 - 20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’ INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO DA CEPRANO A FERENTINO ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO A FORMIA CODE PER TRAFFICO IN VIA VITRUVIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTÀ MOLTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN QUESTO FINE SETTIMANA NELLA REGIONE SEGNALIAMO IN PROVINCIA DI RIETI AD AMATRICE PER LA GIORNATA ODIERNA INTERDETTA AL TRAFFICO VIA ROMA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DEGLI SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA A RIETI ANCORA IN CORSO LA 13 FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2024 ore 11:30 - 20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO 4 KM DI CODA PER UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI ANCHE PER OGGI ATTIVO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE PER AGEVOLARE PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DI RIENTRO DALLE LOCALITÀ BALNEARI, RICORDIAMO CHE OGGI POMERIGGIO È PREVISTO BOLLINO ROSSO PER CONTROESODO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI PARCO AZZURO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma