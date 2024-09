Venezia 81 | la conferenza stampa di Wolfs e il ritorno della golden couple di Hollywood

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Sedici anni e non sentirli. Era dal 2008, e più precisamente dall’uscita di Burn After Reading, black comedy dei Fratelli Coen, che George Clooney e Brad Pitt non si ritrovavano sul grande schermo. Eppure, a vederli insieme, più brillanti e affiatati che mai, sembrerebbe essere passato molto meno tempo dalla loro ultima collaborazione. È Jon Watts, a cui dobbiamo l’ultima trilogia di Spiderman, con Tom Holland e Zendaya, a riformare la coppia d’oro di, il suo, presentato fuori concorso a81, è una commedia d’azione scoppiettante e piena di ritmo, in cui i due interpreti ritrovano l’antico feeling. La sinossi ufficiale recita: “Un fixer, un faccendiere di professione, viene assunto per far sparire le tracce di un crimine estremamente delicato.