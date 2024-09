Us Open 2024 Errani | Contenta del mio torneo Ora le Finals con Paolini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La veterana azzurra Saraesce di scena al terzo turno di USnel tabellone singolare. A batterla, Diana Shnaider, con un doppio 6-2: “Avversaria dura, lei è di un altro livello e io oggi non mi sono piaciuta del tutto. Non ero sciolta, un po’ di stanchezza ci sta, ma lei è di un livello superiore al mio. Di dritto fa paura, cercavo il rovescio altrimenti mi arrivavano delle catenate. Peccato per oggi ma è stato un buonissimoin singolo e se me lo avessero detto alla vigilia non ci avrei creduto. Non me lo aspettavo”, ha detto, la quale non andava così avanti a USdall’edizione 2015. Finita, inoltre, anche la sua corsa con Jasminenel doppio, dove la stanchezza si è fatta sentire: “Ieri eravamo un po’ scariche, soprattutto di animo.