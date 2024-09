Un Monet da 25 milioni di dollari debutta all’asta di Hong Kong

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Unda 25didi. Da sempre il mio pittore preferito. Un vasto viaggio all’interno dell’impressione più estrema. La ricerca della verità assoluta e senza falsità. L’opera sarà protagonista della vendita inaugurale presso la nuova sede di Christie’s, progettata da Zaha Hadid, nell’edificio Henderson. Unda 25diL’asta inaugurale di Christie’sdel 26 settembre, che inaugurerà la sua nuova sede in Asia-Pacifico nell’edificio The Henderson, avrà come protagonista uno dei dipinti ‘Nymphéas’ di Claude. Si tratta della prima apparizionedel dipinto di ninfea, creato 125 anni fa e una delle prime rappresentazioni dell’artista del soggetto che sarebbe diventato la sua ‘musa’. L’opera è rimasta per anni in possesso della famigliaprima di passare a una collezione privata.