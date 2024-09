Trovata morta dopo 2 mesi disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Arezzo, 1 settembre 2024 – E’ un dramma che ancora non conosce soluzione quello della donna di 92 annisenza vita in casa ad Arezzo. Continuano le indagini della squadra mobile di Arezzo diretta da Davide Comito, per chiarire questa triste vicenda dove nulla ancora appare chiaro, se non lo stato di abbandono di un’anziana rinel piccolo appartamento di via Montanaraalmeno duedalla sua morte con accanto solo il gatto, purtroppo anche lui deceduto di stenti. La donna, al momento del ritrovamento era a letto con la camicia da notte e in mano aveva il telecomando. Sul fronte delle indagini continua la ricerca della figlia 60enne della vittima, ancora irreperibile e con il cellulare staccato. L’unico elemento utile per rintracciarla sarebbe l’allaccio di una cella telefonica sulla Riviera Adriatica. Spostamento che risalirebbe a 2 settimane fa.