Sull’Ucraina la posizione del governo è una | FdI e Lega smentiscono la bufala della domenica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Lamattina (dai soliti noti media di sinistra) stavolta riguarda presunte frizioni nel, con lache vorrebbe smarcarsi. fake news che vengono nettamente smentite sia da Fratelli d’Italia, attraverso un’intervista di Giovanni Donzelli al Corriere, che dalla, che dirama una nota ufficiale. “La politica estera è una cosa seria – dice Donzelli a Monica Guerzoni del CorriereSera – non giochiamo a fare i tifosi. Laè chiara e netta in sostegno dell’Ucraina, quando necessario anche con le armi. Ma si possono utilizzare solo nel suolo ucraino, questo il mandato del Parlamento alitaliano”. Per il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, quella alè “la coalizione più stabile che abbia mai visto la nostra democrazia”.