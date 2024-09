’Strade sicure’ in città | La presenza di divise? Un deterrente utile nelle aree più a rischio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Quali sono le criticità (lo chiediamo al colonnello Lorenzo Latini, comandante del Raggruppamento Strade Sicure ’Emilia Romagna, Toscana, Marche Umbria’, ndr) che i militari riscontrano a Ferrara e quali le differenze ’operate’ rispetto ad altresimili per dimensione e problematiche? "L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazionepermette di garantire una cornice di sicurezza efficace attraverso l’esecuzione di attività statiche e dinamiche, per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali. Personalmente, non ravviso particolari differenze rispetto ad altri capoluoghi di dimensioni simili e il dispositivo impiegato a Ferrara non si discosta da quello che possiamo trovare in altre località".