Siamo arrabbiati non resteremo in silenzio | il nemico giurato di Sinner stravolge gli Us Open

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Ancora polemiche su Jannik. Mentre il numero uno al mondo viaggia a vele spiegate verso gli ottavi degli Us, ecco che arriva un altro attacco da parte di Nick Kyrgios che ormai √® pi√Ļ famoso per le sue parole aspre su Jannik che per quello che fa vedere in campo dato che √® fermo da parecchi mesi. Commentando sui social un video di una recentissima intervista diproprio sul caso-doping (da cui√® uscito pulito dato che non ha commesso alcun illecito, giusto ricordarlo), Kyrgios non ha usato giri di parole ed √® andato all'attacco in modo pesante: "Come atleti, utilizziamo le nostre piattaforme per assicurarci che le cose siano giuste e uniformi. √ą tutto quello che ho fatto. Alcuni giocatori sono. Sappiamo che√® incredibile, un grande tennista e uno dei volti principali dello sport. Ma se vi aspettate che restiamo innon lo faremo".