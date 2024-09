Schemi e grinta la Virtus inizia a carburare Sensazioni positive nel test contro Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo staff tecnico dellaImola voleva una pre season impegnativa, e così è stato. Affrontare Blacks Faenza, Forlì enon era semplice, ma il basket d’agosto trova il tempo che trova, e i risultati non contano. Ieri i gialloneri l’hanno vinta di quattro punti (76-80 Quarti: 18-15, 32-33, 58-56), ma quello che vale è la crescita del gruppo e come i giocatori si approcciano alle partite. Nella città romagnola Magagnoli e compagni hanno giocato un buon match, una prestazione in crescendo quarto dopo quarto, sotto nel primo e nel terzo, davanti nel secondo e nell’ultimo dove i gialloneri hanno avuto la meglio e si sono presi la prima soddisfazione stagionale. Ancora una volta coach Galetti ha dovuto fare i conti con rotazioni più risicate, ma si è vista la voglia di giocare e di tenerea agli avversari.