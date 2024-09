Scegliere un Border Collie | Il Cucciolo Giusto per Te

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 1 settembre 2024) Se stai cercando un, è importante sapere che non tutti questi cani sono stati allevati per il lavoro, anche se la maggior parte dei cuccioli nati da genitori che lavorano saranno abili cani da pastore. Per avere la migliore possibilità di ottenere un cane da lavoro efficace, la scelta più sicura è quella di acquistare unregistrato presso un’associazione specializzata in cani da lavoro, piuttosto che presso registri di cani da esposizione o sportivi come l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e FCI (Federazione Cinologica Internazionale). La scelta delideale Anche se ci sono moltieccellenti che lavorano duramente in fattorie e ranch, trovare il cane da lavoropuò essere più difficile per chi non ha contatti nel settore agricolo. In questi casi, partecipare a gare di sheepdog o cattledog può essere una buona soluzione.