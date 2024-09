Quando il figlio non segue il padre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) PERUGIA - Si scrive “geo-analyticsm“: è il sistema messo a punto dal Centro studi Tagliacarne nell’ambito del progetto Urban Pulse 15, per calcolare la quota di popolazione in grado di raggiungere in 15 minuti a piedi almeno un negozio della grande distribuzione organizzata (iper e supermercati, discount e minimarket) o del piccolo commercio al dettaglio. La provincia di Perugia è quart’ultima tra tutte quelle del Centro Italia per accessibilità di un negozio di generi alimentari a piedi entro quindici minuti dalla propria abitazione. Peggio fanno solo Frosinone, Siena e Rieti. Perugia si posiziona al numero 98 su 108 province.