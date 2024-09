Nuovi oggetti smart

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024) Jennifer Aniston, che l’ha indossato a lungo, dice di adorarlo nonostante un tragicomico imprevisto: una volta le è caduto nella ciotola dell’insalata che stava per servire ai suoi ospiti. Kim Kardashian, avanguardista in tema di accessori bizzarri, non se ne separa nemmeno di notte, mentre i giocatori dell’Inghilterra l’avevano con sé agli ultimi Europei di calcio. E a proposito di celebrità britanniche, anche il Principe Harry pare essere un suo grande fan. È l’anello hi-tech, con le vene di fili e il cuore di chip, che ha già fatto proseliti tra molti vip. Porta sul dito, con discrezione e leggerezza, le funzioni tipiche di unowatch: monitoraggio del sonno, della forma fisica, del battito cardiaco, persino del benessere mentale grazie a un portentoso cocktail di algoritmi.