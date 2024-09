Napoli specialità debutti per Lukaku il simbolo dell' all-in di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 - Quando Romelusi presenta a una nuova piazza lo fa quasi sempre con il gol, il piatto fortea casa: la missione era riuscita ai tempi'Inter,a Roma (nel debutto da titolare) ma anche all'albae avventure con le casacche di West Bromwich, Everton e Manchester United. Insomma, chi ben comincia e a metà'opera, ma le eccezioni sono dietro l'angolo, come sa bene proprio il belga. E come sa bene anche il, che aveva aperto il suo campionato con un terribile tonfo (0-3 in casa del Verona) prima, invece, di vincerne due di fila al Maradona, che curiosamente prima di questa doppietta non aveva festeggiato per 174 giorni. A cadere a Fuorigrotta sono Bologna e Parma, per un bottino di 6 punti che va però scorporato: nettissima la vittoria contro i rossoblù, sofferta oltre il dovuto quella contro i ducali.