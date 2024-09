Milan niente multa a Theo Hernandez e Rafa Leao | ora la pausa nazionali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024)perelper il caso del cooling break nella partita di Serie A 2024/2025 contro la Lazio, poi finita in parità per 2-2. I due giocatori del, infatti, negli istanti diprevisti per rinfrescarsi viste le alte temperature, si sono messi dall’altro lato del campo rispetto ai compagni di squadra, che invece erano riuniti ad ascoltare l’allenatore. Immagini che sembrano indicare un clima tesissimo nello spogliatoio rossonero, anche se a fine partita sono arrivate prontamente le smentite dei diretti interessati. “Non ci sono problemi e non dobbiamo crearli – ha detto mister Fonseca -. Io sono una persona sincera e dico la verità. Non mi nascondo. Stavolta vi dico che non ci sono problemi. Ho parlato con loro in settimana e hanno accettato bene la scelta“.