Jade Cargill | Basta farmi domande sulla AEW

(Di domenica 1 settembre 2024) Ieri sera a Bash In Berlin,e Bianca Belair ha riconquistato i titoli di coppia femminili sconfiggendo Alba Fyre e Isla Dawn.e Bianca, dunque, si sono riprese le cinture rifacendosi della sconfitta subita proprio per mano delle campionesse uscenti in quel di Clash At The Castle lo scorso giugno. Nel conferenza stampa post PLE, laha voluto mettere in chiaro una cosa. “Guardo solo al presente e futuro” Nel conferenza stampa post Bash In Berlin, è stato chiesto aun commentosua passata esperienza in AEW etransizione da Jacksonville alla WWE.ha risposto così: “Sapete una cosa?!. Sono davvero stanca di rispondere aAEW. Sono fiera di provenire da lì, ma ora sono qua. La risposta è che sono qua e voglio concentrarmi sul presente e sul futuro.