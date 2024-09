Il borgo più fresco a due passi da Roma | un vero e proprio paradiso a meno di 70 km dalla Capitale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 1 settembre 2024) Avete mai sentito parlare di Cervara di? E’ unche si trova adi 70 km dellaed è considerato uno dei paesi più suggestivi del Lazio. Situato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini, è all’altezza di 1053 metri. Lì è possibile trascorrere una giornata al, lontano dal caos e dallo smog della città. Cervara di, cosa fare nela pochi kmSe sentite il bisogno di allontanarvi per un po’ dal caos della città e tentare di cercare un po’ di, Cervara diè il luogo che fa per voi. A 70 km, iloffre un clima unico che renderà le vostre giornate diverse e piacevoli. Non solo, Cervara è anche un paese da visitare per il fatto di essere arroccato su una roccia. Esso, infatti, prende il nome di Paese scolpito nella roccia.