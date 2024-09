Election day è scontro Bernini replica a Priolo | Non sperperiamo i soldi degli italiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "L’day non dipende da noi". Invitare Emilia-Romagna, Liguria e Umbria a votare nelle stesse giornate "è il massimo che possiamo fare come governo per non sperperare i". Detto questo, "l’ultima parola spetta alle Regioni". A metterlo in chiaro è Anna Maria, ministra dell’Università, che risponde così alla presidente dell’Emilia-Romagna, Irene, che ha parlato di "teatrino" dopo la circolare di venerdì del ministro Piantedosi che raccomandava una "data unica". "Quando il governo parla è un riferimento istituzionale – ammonisce, ieri pomeriggio al termine della sua visita al carcere minorile del Pratello a Bologna – non sono voci. Mi auguro, anzi sono convinta che le parole della presidentesiano state fraintese, perché altrimenti sarebbe una sgrammaticatura istituzionale.