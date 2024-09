Corbo | Napoli remissivo e confuso quando gioca Non riescea a metabolizzare l’effetto mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 1 settembre 2024) Ildi Conte, nonostante gli investimenti sul, fatica a esprimersi con coerenza sul terreno di gioco. Nella sua ultima analisi per La Repubblica, il giornalista sportivo Antonioha offerto uno sguardo critico suldi Antonio Conte, mettendo in luce le contraddizioni tra il successo del club in sede die le prestazioni incostanti sul campo. Il, dopo una sessione diturbolenta e ricca di colpi di scena, è uscito vittorioso dalla sfida contro il Parma, ma non senza difficoltà. L’incontro, che ha visto gli azzurri prevalere solo nei minuti di recupero, ha messo in luce diverse problematiche della squadra partenopea. Nonostante il risultato finale positivo, la partita ha evidenziato la vulnerabilità del, che ha faticato per oltre un’ora contro un Parma in vantaggio grazie a un rigore di Bonny.