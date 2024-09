Banda Ak-47 proseguono gli interrogatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) "Li conosco, certo, lavoravano con me ma io ho preso parte solo ad uno sciopero. Organizzazione criminale? Non sapevo neppure che esistesse. Sono rientrato in Italia dal Pakistan proprio perchè sapevo che mi stavano cercando". E’ quanto dichiarato venerdì, in sede dio di garanzia da parte di uno dei membri dell’ associazione a delinquere ’AK-47 Carpi’. Parliamo dell’associazione composta da cittadini pakistani quasi tutti residenti a Carpi e dedita ad estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La stessa era stata sgominata a maggio scorso all’esito di un’importante operazione condotta dalla Digos di Modena, diretta dal vice questore Valeria Cesarale, insieme agli agenti del Commissariato di Carpi, diretti dal vice questore Paola Convertino, sotto la direzione della procura.