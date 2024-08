Ultime Notizie Roma del 31-08-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione compito l’apertura di esplosioni sono stati uniti a chi è che lo riferiscono i media Ucraina dopo che l’aeronautica militare aveva diramato un’allerta della Regione a causa della minaccia di attacchi da parte di droni russi Intanto il miraggio della attacco H7 persone morte tra cui un bambino mette il numero di Civili feriti è salita 97 tra cui 22 minorenni il segretario generale della NATO jens stoltenberg di Chiara l’Ucraina dove ha il diritto di lanciare un’offensiva in Regione russa come di autodifesa Chi è sta il diritto di difendersi secondo le leggi internazionali l’offensiva sorpreso anche gli alleati stoltenberg ha sottolineato che l’Ucraina non ha condiviso la sua pianificazione quella nato perché gli allenamenti non ha avuto alcun ruolo Vorrei vedere anche le forze di ...