Tv | Maria Latella ' nel mio talk su Rai3 attualità italiana ma anche Kamala e Trump' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Io sono fissata col tema dell'istruzione e della formazione. Credo che questo Paese si salvi solo se ci investiamo tanto, e credo che negli ultimi decenni si siano perse le possibilità di correre ai ripari soprattutto sulla formazione scientifica. Ma non dimentico che andiamo in onda dopo le 23, e mi interessano molto i temi di stretta: non escludo che ci occuperemo die di, e poi quello che offre la settimana". E' il 'menu' di 'A casa di', che la giornalista e conduttrice racconta in anteprima all'Adnkronos in un colloquio a tu per tu prima del debutto su Rai 3 martedì 10 settembre in seconda serata (23.15) e che segna il ritorno in Rai della giornalista dopo vent'anni a Sky.