Traffico Roma del 31-08-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdevedi trovati all’ascolto notizie a chi interessa A1 diramazioneNord a causa di un incendio divampato presso l’area verde che confina con l’autostrada chiuso temporaneamente il tratto autostradale tra il Grande Raccordo Anulare e l’uscita di Settebagni In entrambe le direzioni a chi viaggia in direzione Firenze suggeriamo di prendere la Salaria direzione Monterotondo Per poi rientrare in autostrada Settebagni mentre in direzionedopo l’uscita obbligatoria Settebagni percorre la Salaria direzionepoco ilsulle strade della capitale il programma questa sera alle 20:45 all’Olimpico un incontro di calcio Lazio Milan per la terza giornata di Serie A possibili disagi alla circolazione nell’area del Foro Italico dalle 18 alle 23 trasporto pubblico per quanto riguarda la metro e sono chiuse per lavori di estrazioni Spagna Ottaviano e poi venerdì e sabato ...