Spezia-Cesena | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 31 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I liguri cercheranno di mantenere l’imbattibilità anche contro i romagnoli il cui inizio da neopromossi è stato promettente.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri hanno iniziato la stagione con una sfortunata eliminazione in Coppa Italia per mano della Salernitana ai calci di rigore, poi non hanno più sbagliato bloccando il Pisa e vincendo contro Frosinone, per poi andare a cogliere un punto prezioso su un campo difficile come quello di Cosenza. I romagnoli ci hanno messo pochissimo ad ambientarsi in cadetteria vincendo le due partite casalinghe contro Carrarese e Catanzaro, per poi cadere sul campo del Sassuolo. La squadra di Mignani, ad ogni modo, ha dimostrato di non voler fare la vittima sacrificale.