RISULTATI | WWE Bash in Berlin 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) La WWE fa tappa ao per un weekend di grande wrestling, culminante con l’eventoin. L’Uber Arena si prepara ad ospitare uno spettacolo che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Ecco un’anteprima dei match in programma e delle storyline più calde che troveranno il loro culmine ain. Match in programma ainCody Rhodes difende l’Undisputed WWE Championship Cody Rhodes mette in palio l’Undisputed WWE Championship contro Kevin Owens. L'”American Nightmare” si è dimostrato finora un campione combattivo, e KO cerca di diventare campione mondiale per la seconda volta in carriera. Gunther torna in Europa per difendere il World Heavyweight Championship Il World Heavyweight Champion Gunther torna in Europa per affrontare la leggenda Randy Orton.