Ordine marittimo globale Ecco cosa porta il Cavour e la Nato nell’Indo Pacifico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 31 agosto 2024)è andato a fare il carrier strike group guidato dallaereifino a Tokyo? La diplomazia navale – certo. Le esercitazioni – senz’altro. Il partenariato col Giappone, traidal Gcap – ovviamente. Ma perché? Se lo è chiesto Alessio Patalano – Professore di Guerra e Strategia in Asia orientale all’assai prestigioso Department of War Studies del King’s College di Londra, dove è pure direttore del programma sul Giappone e di quello sull’Indo-(oltre ad essere, tra le altre cose, Senior fellow a Rusi e un commentatore per Nikkei) – su War on the Rocks. Disi è trattato? Né “un semplice esercizio diplomatico europeo” né un coreografico “viaggio europeo per ‘mostrare la bandiera’ in acque lontane”.