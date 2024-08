Omicidio Sharon Verzeni ipotesi di incapacità mentale per il killer Tuona la famiglia della vittima | Ma quale raptus!

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Moussa Sangare, il 31enne reo confesso arrestato per l’di, si trova attualmente nel carcere di Bergamo sotto stretta osservazione. Il suo avvocato, Giacomo May, ha detto di averlo trovato frastornato, stanco e provato. Al gip verrà inoltrata la richiesta di convalida del fermo peraggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, ma anche perché c’è il pericolo di reiterazione. L’diSangare ha ammesso di aver uccisosenza motivo e, come ha osservato Maria Cristina Rota, procuratrice facente funzione di Bergamo, la povera 33enne semplicemente si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Secondo la ricostruzione l’uomo sarebbe uscito con 4 coltelli e, per sua stessa ammissione, con l’intenzione di uccidere.