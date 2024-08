Morto Simone Roganti il 21enne promessa del ciclismo colpito da un malore in casa | la Procura apre un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024)aveva compiuto 21 anni pochi giorni fa, il 25 agosto. Era unadelabruzzese e italiano. Ènella suadi Spoltore dopo unimprovviso. Intorno alle 22.30 il suo cuore ha ceduto: i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del giovane ciclista. Il mondo delè in lutto, sotto choc. Ma nel frattempo si muove anche la magistratura: ladi Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Rogant. Il pm Luca Sciarretta ha disposto l’autopsia del corridore per capire quali siano le cause del decesso. Di unche haun atleta di 21 anni.era un giovane corridore della formazione marchigiana Continental MG Kvis – Colors for Peace. Sarebbe dovuto partire nei prossimi giorni per andare a correre in Belgio.