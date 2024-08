Mantova-Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Incrociano le armi una nepromossa dalla C e una retrocessa dalla A che hanno avuto un inizio incoraggiante.si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Altalenante l’avvio stagionale dei lombardi che hanno dapprima pareggiato contro la Reggiana, poi vinto contro il Cosenza ed infine perso contro la Juve Stabia. La squadra di Possanzini sta evidentemente pagando il salto di categoria, ma le premesse sono positive. Soddisfacente , invece, l’inizio dei campani, che hanno raccolto sei punti in tre partite, frutto di due vittorie contro Cittadella e Sampdoria, ed una sconfitta contro il Sudtirol.