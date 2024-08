LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si forma una fuga a sei c’è Marco Frigo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) 13.48 C'è la Bahrain-Victorious a fare l'andatura in gruppo, per tenere vicini i sei di testa. 13.45 Per loro 20" di vantaggio. 13.42 Ricongiungimento avvenuto: sono dunque sei in testa. 13.39 Attila Valter (Visma-Lease a Bike), Fran Miholjevic (Bahrain-Victorious), Thibault Guernalec (Arkea B&B Hotels) e Luis Angel Mate (Euskaltel Euskadi) vengono ripresi, mentre Campenaerts e Tejada sono vicini al ricongiungimento. 13.37 Dietro di loro ci provano prima Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ed Harold Tejada (Astana Qazaqstan), poi Attila Valter (Visma-Lease a Bike), Fran Miholjevic (Bahrain-Victorious), Thibault Guernalec (Arkea B&B Hotels) e Luis Angel Mate (Euskaltel Euskadi). 13.