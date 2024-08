LIVE Paolini-Putintseva 6-3 6-4 US Open 2024 in DIRETTA | gran vittoria dell’azzurra ottavi anche a New York!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 18.00) Si chiude qui ladel match di Jasmine, che ha stabilito un altro record nel tennis italiano femminile. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 18:59 Adesso, un ostacolo durissimo: Karolina Muchova! La ex-finalista del Roland Garros ha ritrovato il suo miglior tennis, e in questi USha battuto Naomi Osaka al 2° turno e qualche minuto fa Anastasia Potapova nettamente. 18:57 Le statistiche ci dicono è statanel bene o nel male a fare la partita, con 16 vincenti ma la bellezza (per noi) di 33 errori, contro i 22-23 di