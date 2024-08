LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | asfalto bagnato si parte con le prove libere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.45 Ci attende una giornata decisamente importante ad Alcaniz tra qualifiche e Sprint Race, tenendo anche conto che il meteo sta mettendo pesantemente lo zampino vista la pioggia caduta nella notte 09.40 Buongiorno e benvenuti al MotorLand. Tra 30 minuti esatti prenderà il via il sabato del GP didella. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle qualifiche e della Sprint Race del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Motomondiale. Nelle due sessioni del venerdì è andato in scena il Marc Marquez show: il Cabroncito ha mostrato una differenza quasi imbarazzante nei confronti degli avversari in una pista sinistrorsa che si addice decisamente alle sue caratteristiche.