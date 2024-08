Liga 2024 2025 | colpo esterno del Maiorca 1-1 tra Valencia e Villarreal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Dei 14 gol segnati nelle cinque partite odierne valide per la quarta giornata di, la metà sono stati segnati dal Barcellona. Trend confermato anche nelle due gare della serata, in cui sono arrivate solo tre reti. Una l’ha segnata iled è stata sufficiente per sconfiggere di misura il Leganes. La firma è stata al 43? di Rodriguez, servito da Muriqi: prima sconfitta stagionale per il Leganes, prima vittoria per il. 1-1 invece tra, che si sono divisi la posta in palio al Mestalla: è accaduto tutto nel primo tempo, con Perez che ha risposto al vantaggio di Duro.secondo a quota 8 punti e ancora imbattuto,ultimo a 1 punto, ma capace di scuotersi dopo tre ko.del, 1-1 traSportFace.