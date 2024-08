La serata del Museo Amaranto 1983-84 un' annata da incorniciare il miglior piazzamento della storia dell' Arezzo in B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 – Mercoledì prossimo 4 settembre adFiere e Congressi con inizio alle ore 19,30, nell'ambitosettimana di iniziative Calcit in scena,deldal titolo "-84 un'da, ilin B". Premi come Vecchio Cuoree per la Hall Of Fame a personaggi in vita e che purtroppo non ci sono più e in questo caso sono stati invitati i parenti per ritirare i riconoscimenti. Vecchio Cuorea Carlo Brandini Dini, Lorenzo Alberti, famiglia Badii, Steno Cambria, Claudio Giulianini, Roberto Tombolato, Giorgio Sassoli, Maria Cristina Giovagnini. Hall of Fame: Antonio Valentin Angelillo, Andrea Baldi, Stefano Butti, Simeone Golia, Sandro Tovalieri, Giuseppe Zandonà. Altri premi per Giuliano Sili e Peter Peruzzi.