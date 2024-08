Incidente terribile ragazza 24 muore sul colpo Poi la scoperta | c’era il figlio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Nella notte, una grave tragedia ha sconvolto la comunità di Fondi, in provincia di Latina. Un’auto con a bordo un’intera famiglia è uscita di strada lungo via Sant’Anastasia, causando la morte di una giovane donna di 24 anni e il ferimento grave del suoneonato. L’si è verificato quando la Volkswagen Golf su cui viaggiavano si è ribaltata più volte, finendo in un fosso. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo dell’, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso della giovane madre, mentre ilneonato, gravemente ferito, è stato immediatamente trasportato in eliambulanza a Roma, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Nell’sono rimasti feriti anche il compagno della vittima, un 22enne di nazionalità albanese, e la sorella della donna.